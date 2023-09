Marine Le Pen sul palco di Pontida | “Questo luogo è il simbolo di resistenza alle influenza esterne”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) “è uncosì simbolico, nella storia del vostro Paese,diinfluenzee credo che il parlo con quello che viviamo adesso nell’Unione europeo non sia esagerato”. Lo ha detto la leader del Rassemblement National,Le Pen, parlando al raduno della Lega in corso sul pratone di, in provincia di Bergamo. “Sono felice di lanciare questa ripresa del lavoro del 2023 e la lotta elettorale del 2024 sotto il segno delladei popoli e delle nazioni, del loro rinascimento e, non ho dubbi, anche della loro vittoria”, ha aggiunto Le Pen. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.