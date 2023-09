Marine Le Pen arriva a Pontida | Salvini le dona libro sui ponti più famosi

L'abbraccio conLeIl discorso precedente diLeè l'occasione di ritornare alla sfida delle elezioni Europee e all'alleanza con il Rassemblement National: " Insieme siamo ...AGI/Vista -Leè arrivata a Pontida per la seconda giornata del tradizionale appuntamento della Lega ed è stata accolta nel retropalco da Matteo Salvini: il leader della Lega le ha consegnato il libro "...Salvini: 'Tra Macron e Lescelgotutta la vita' In Europa 'se dobbiamo scegliere tra Macron eLenon ho nessun dubbio: tutta la vita conLe', ha detto Salvini. '...

Le missioni italiane impossibili di von der Leyen e Le Pen Start Magazine

100 mila persone al raduno di Pontida - RIPRODUZIONE RISERVATA 5 di 15 foto Salvini dona libro sui ponti più famosi a Marine Le Pen - RIPRODUZIONE RISERVATA 6 di 15 foto Lega party rally in Pontida - ...Il leader della Lega: "Se dobbiamo scegliere tra Macron e Marine Le Pen, non ho nessun dubbio: tutta la vita con Marine Le Pen". Per la leader ...