Marcel Duchamp | apre il 14 ottobre a Venezia l’attesissima mostra presso la Fondazione Peggy Guggenheim

(Di domenica 17 settembre 2023)arriva finalmente a, con un’esposizione di oltre sessanta opere nella sede sul Canal Grande dellacreata dalla celebre mecenate americana. Un contributo per tentare di rispondere alla domanda su “cos’è l’arte” che il famoso autore si è chiesto per tutta la vita.e la seduzione della copia È la prima volta che il museono dedica una personale a, uno dei massimi artisti del Novecento. Curata da Paul B. Franklin, lapropone una sessantina di opere realizzate danel periodo tra il 1911 ed il 1968. Lavori iconici ed opere meno note, provenienti da istituzioni nazionali ed internazionali tra i quali la Galleria ...

... quando John Cage ci chiede di ascoltare il silenzio come musica, o William Carlos Williams ci chiede di leggere una nota lasciata su un frigorifero come una poesia, o(o un milione di ...Quasi casuale come, apparentemente, la grande parte della sua vita, è l'attenzione di(1887 - 1968) nei confronti del cinematografo nel quale esordisce come comparsa alla fine degli ...... che raccoglie un po' casualmente i vari percorsi delle avanguardie novecentesche, dal surrealismo di Salvador Dalì ('Il Pifferaio magico') e Man Ray ('Cadeau') al dadaismo di, dall'...

Mostra su Marcel Duchamp alla Collezione Peggy Guggenheim Finestre sull'Arte

Letters from Home. I legami familiari di TR Ericsson in mostra a New York ExibArt

Arti visive, fashion, gaming, riti (come prendere il treno di notte), il direttore artistico delle Serpentine Galleries di Londra, curatore tra i più ...Quasi casuale come, apparentemente, la grande parte della sua vita, è l’attenzione di Marcel Duchamp (1887 – 1968) nei confronti del cinematografo nel quale esordisce come comparsa alla fine degli ...