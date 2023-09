Mangia pesce crudo contaminato e si ammala Per salvarla le amputano braccia e gambe | “Mani e piedi erano neri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) Una donna californiana si è vista amputare tutti e quattro gli arti dopo averto della tilapia contaminata da un batterio mortale, dicono i suoi amici. Laura Barajas, una madre di 40 anni, è stata sottoposta all’intervento salvavita giovedì dopo una degenza di mesi in ospedale. “È stato davvero pesante per tutti noi. È terribile. Sarebbe potuto succedere a chiunque di noi”, ha fatto sapere l’amica di Barajas, Anna Messina, come riporta anche il New York Post. Messina ha riferito che Laura si èta pochi giorni dopo averto ilche aveva acquistato in un mercato locale a San Jose e preparato da sola a casa. “Ha quasi perso la vita. Era attaccata a un respiratore. L’hanno messa in coma farmacologico. Le sue ditanere, i suoi...