Maneskin | concerto a sorpresa a Times Square | folla in visibilio – Video

(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) –deia New York. La band romana si è esibita in un pop up live show nella celebrea Manhattan. La band, reduce dal trionfo ai Vma’s 2023 dove ha vinto nella categoria ‘Best Rock’ ed è stata protagonista di una iconica performance, ha cantato davanti a unainche subito è accorsa sotto palco riempiendo la piazza. Un regalo che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno voluto fare a tutti i loro fan americani a pochi giorni dalla ripartenza del tour mondiale ‘Rush! World Tour’ che li vedrà esibirsi -il prossimo 21 settembre- proprio al MadisonGarden di New York, per poi proseguire nelle maggiori arene del Nord America, Sud America (Argentina, Brasile, Cile e Colombia), ...

