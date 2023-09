Mamma Daniela in tv | «Una legge per Giogiò | ergastolo ai babykiller»

Non è il commento più negativo che ha ricevuto, sui social, ladi Giovanbattista Cutolo , il ... L'intervento diDi Maggio, ospite a Domenica In su Rai1, è stato un fiume in piena contro ...Sono le parole diDi Maggio , la madre di Giovanbattista Cutolo - detto Gigiò - il ... Per ladella giovane vittima ' 'va rivista tutta quanta la legge '. Di professione logopedista, Di ...L'ha annunciataDi Maggio ladel musicista ucciso da un 17enne lo scorso 31 agosto a Napoli, intervistata da Mara Venier a Domenica in. 'Chi era Giogiò - ha spiegato - lo si è visto ...

Giovanbattista Cutolo, la mamma Daniela Di Maggio a Domenica In: «Il 9 ottobre corteo a Roma, voglio una legge ilmattino.it

Chi è Daniela Di Maggio: la mamma di Giovanbattista Cutolo, ospite a Domenica In TPI

Il 9 ottobre una grande manifestazione a Roma per chiedere che venga approvata la legge “Giovanbattista Cutolo" che preveda l'ergastolo per i killer minorenni. È quanto ha annunciato Daniela Di Maggio ...Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo - detto Giò Giò - ucciso a soli 24 anni nel cuore di Napoli con un colpo d'arma da fuoco sparato da un 16enne con precedenti, è stata ospite di ...