Mahsa Amini | tensioni e proteste in Iran

Eppure il nostro pensiero non può non rivolgersi, proprio in questi giorni, a un anno esatto dalla uccisione di, 22enne curda ammazzata di botte lo scorso 16 settembre dalla polizia ...Il comitato DonnaVitaLibertà di Piacenza ha preso parte alla grande manifestazione, svoltasi sabato 16 settembre a Milano, in ricordo diJina, la giovane curdo - iraniana uccisa un anno fa dal regime sanguinario e dittatoriale dell'Iran. '- scrive Tiziana Ferrari per il comitato DonnaVitaLibertà di Piacenza - è stata ...'Esattamente un anno fa veniva uccisa, vittima delle brutali percosse della polizia morale di Teheran, percosse inflittele 'per non aver indossato bene il proprio velo'. Oggi il regime iraniano, non pago della persecuzione ...

Iran, polizia apre il fuoco sui manifestanti. Ai domiciliari il padre di Mahsa Amini: gli era stato vietato… Il Fatto Quotidiano

Iran, proteste in piazza per l'anniversario della morte di Mahsa Amini. La polizia carica e spara - Il video Open

Una marcia da piazza Esquilino a piazza Madonna di Loreto a Roma per Arci/ Donna Vita Libertà A un anno dall’assassinio di Stato di Mahsa Jina Amini, la ventiduenne curda iraniana arrestata dalla “polizia morale” il 13 settembre 2022 perché indossava il velo in maniera giudicata inappropriata ...