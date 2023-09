L’unica “moralità” delle imprese è fare profitto

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 17 settembre 2023) Anche il capitalismo sta diventando politicamente corretto. Non c’è grande battaglia progressista, dalla diversity alla sostenibilità, che non sia in cima all’agendaaziende, soprattutto quelle di maggiori dimensioni. Carl Rodhes ne ha scritto un libro intitolato proprio Capitalismo Woke (Fazi). Diciamolo subito, il professore australiano non fa parte dei nostri: non è certo un liberale. Potremmo definirlo, con le vecchie etichette ottocentesche, un democratico. Ma la sua critica al capitalismo corretto è molto interessante. Per Rhodes non esistono solo due opzioni contrapposte: da una parte i progressisti convinti dell’impegno politico e socialegrandi corporation e dall’altro i conservatori, ma sarebbe meglio dire i liberisti, convinti che politica ed economia siano due mondi che non si debbano intersecare. Il professore è però sicuro ...