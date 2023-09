Lunghe liste d' attesa nell' ospedale di Sulmona | la denuncia del Tribunale del Malato

(Di domenica 17 settembre 2023) L'Aquila - Ildei Diritti delha lanciato un allarme sulled'di. Secondo la coordinatrice del, Catia Puglielli, pazienti stanno aspettando per oltre due ore solo per prenotare una semplice gastroscopia, e la prima data disponibile per sottoporsi all'esame è fissata per ottobre 2024, a più di un anno di distanza. Catia Puglielli sottolinea l'importanza di una diagnosi precocea salvaguardia della vita delle persone e esorta gli amministratori dell'ASL e gli organi di controllo a considerare il benessere dei pazienti come priorità. Leattese, che comunque non superano la media regionale, sono attribuite alla carenza di ...

SULMON. Più di due ore di fila per prenotare una gastroscopia. Prima data utile ottobre 2024. Per sottoporsi all'esame nell'ospedale di Sulmona ci vogliono ben 13 mesi. A denunciare il caso è il ...... rendendo direttamente fruibili anche prestazioni che in molti casi sono gravate dadi attesa. Inoltre, vogliamo aiutare a sfatare l'errata convinzione che le malattie cardiovascolari ...... rendendo direttamente fruibili anche prestazioni che in molti casi sono gravate dadi attesa. Inoltre, vogliamo aiutare a sfatare l'errata convinzione che le malattie cardiovascolari ...

Liste d'attesa infinite, nel Lazio sette mesi per una visita oncologica Corriere Roma

Ospedale, liste d'attesa troppo lunghe: la denuncia del Tribunale del ... Il Centro

Sardegna, sempre più lunghe le liste d'attesa per le visite specialistiche La Regione chiede ai medici di evitare la prescrizione di esami non compatibili con la diagnosi, e ai pazienti di presentarsi ...Ecco quali sono tutti i segreti per la caccia al Rolex e i dettagli su come entrare nell'infinita lista d'attesa.