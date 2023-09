Luna Rossa è quarta alla Preliminary Regatta | Bruni | “Imparare dagli errori e guardare avanti”

(Di domenica 17 settembre 2023) Vilanova – Come da programma, nell’ultima giornata delladi Vilanova, sono state disputate tre regate di flotta (prima partenza alle ore 15.05), seguite da un “Grand Finale” a Match Race tra i primi due team in classifica – Emirates Team New Zealand e NYYC American Magic – vinto dsquadra USA.Prada Pirelli conclude l’evento inaugurale della 37esima America’s Cup inposizione, un risultato «non soddisfacente», secondo il timoniere Francesco: «Certamente speravamo in qualcosa di più. Sapevamo che sarebbe stata difficile contro team che hanno molte più ore di navigazione sull’AC40 e così è stato. Adesso dobbiamo, comprendere quali sono stati glie ...

Quarta posizione perPrada Pirelli. La barca italiana non è stata brillante, alcuni errori ne hanno compromesso il risultato e probabilmente Bruni &C hanno pagato la scelta di essersi ...Prada Pirelli non blilla (3 - 3 - 5), con partenze spente e recuperi ma anche errori non procurati. Finisce quarta e pare evidente che in casa italiana queste Preliminary Regatta siano ...E' un bilancio spaventoso quello che prende forma nei comunicati della Mezzalibica, che stima ormai oltre 11 mila vittime . Un dato del tutto provvisorio visto che in citta' vengono ...

America's Cup - Luna Rossa, avvio da incubo: partenza irregolare e ultimo posto nella prima regata preliminare Eurosport IT

America’s Cup, prima giornata dolorosa per Luna Rossa e poi il riscatto La Stampa

Luna Rossa Prada Pirelli conclude l'evento inaugurale della 37^ America's Cup in quarta posizione, un risultato «non soddisfacente», secondo il timoniere Francesco Bruni: «Certamente speravamo in ...Come da programma, nell’ultima giornata della Preliminary Regatta di Vilanova, sono state disputate tre regate di flotta (prima partenza alle ore 15.05), seguite da un “Grand Finale” a Match Race tra ...