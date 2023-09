Luca Zaia dal pratone di Pontida | “L’autonomia è la fine del parassitismo”

(Di domenica 17 settembre 2023), presidente della Regione Veneto, è stato accolto da un applauso fragoroso e da un bandierone fronte palco, aperto con un conto alla rovescia da parte dei presenti. “Non vorrei che si pensasse che il leone si è ritirato. Noi siamo per la pace, come racconta il nostro simbolo. Ma abbiamo anche la spada in mano. La Lega indica la via, non se la fa indicare. Rispetto alle politiche dell’immigrazione: Lampedusa non è solo un conitaliano. Non siamo razzisti, siamo solo preoccupati. Abbiamo coscienza che l’accoglienza deve essere dignitosa. Dobbiamo pensare che abbiamo cittadini che hanno diritto a risposte. Siamo preoccupati ma sappiamo anche che dal medio periodo cambierà la fisionomia della nostra popolazione. L’Europa si occupi di questo”. “Finiamola con i rimpatri, nessuno Stato ci dà un aiuto – ...

Estratto dell'articolo di Cesare Zapperi per il 'Corriere della Sera' matteo salvinipontida 2022 Umberto Bossi, colui che per primo ha calpestato il sacro pratone più di trent'anni fa facendone il luogo iconico del leghismo, non ...Così il presidente del Veneto,, ha commentato l'operazione messa a segno nelle scorse ore dai carabinieri di Treviso. 'Questo blitz è l'ennesima conferma che nel Veneto non c'è spazio per ...Nel Veneto, il governatoreha incentivato la costruzione di presepi nelle scuole con un contributo di 250 euro, mentre a Trento sono stati stanziati ben 50.000 euro per una scorta privata ...

Lega, Zaia a Pontida: "Vengo qui per frequentare il pratone" Corriere della Sera

Sul pratone di Pontida tra chi sogna il blocco navale. Zaia attacca Bruxelles e preme: “Autonomia subito, bas… La Stampa

Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – Luca Zaia, governatore veneto, si presenta sul palco di Pontida, accompagnato dai consiglieri regionali, con una enorme bandiera veneta con scritto ‘Autonomia ...Pontida (Bergamo), 17 set. (Adnkronos) – “La Lega indica la via, la Lega non se la fa indicare rispetto alle politiche sull’immigrazione e l’Europa non può considerare Lampedusa come un confine italia ...