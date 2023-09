Lotta | Mondiali 2023 | niente ripescaggio per Chamizo e Piroddu | assegnati i primi quattro titoli

(Di domenica 17 settembre 2023) Brutte notizie per l’Italia al termine della seconda giornata dei Campionatidilibera, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. I due azzurri impegnati oggi sono stati infatti eliminati al primo turno, vedendo poi sfumare le chance diper il bronzo e rimandando l’appuntamento con il pass a cinque cerchi. Frankha perso al primo turno nei 74 kg stile libero con il giapponese Daichi Takatani per 2-7, mentre Simoneè uscito di scena al debutto nei 57 kg per mano dell’armeno Arsen Harutyunyan sul 2-14 per superiorità tecnica. Gli avversari dei nostri portacolori hanno mancato poi l’accesso alla finalissima, interrompendo definitivamente il loro ...

Belgrado – Non decolla il Mondiale di Lotta per l'Italia. A Belgrado e nella seconda giornata di gare, sia Frank Chamizo che Simone Piroddu sono stati sconfitti al primo turno di gara. Domani si ...