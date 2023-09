Lotito alla squadra | «Dovete svegliarvi subito»

(Di domenica 17 settembre 2023) Juventus-Lazio termina 3-1 per i bianconeri. La sostanza delle cose è che la Juventus di Allegri ha preso a pte la Lazio di Sarri. I puristi vi parleranno del possesso p, dell’equilibrio della Lazio e di tutte quelle che cose che Michele Fusco amico sintetizzava con la definizione “menare il torrone”. La Juventus è partita a mille, a folate, e i Sarri boys sono più volte finiti alle corde. Possono – questo sì – protestare per il primo gol, quello segnato da Vlahovic. Il pallone controllato da McKennie sembra aver oltrepassato la linea del fallo laterale. Il check del Var ha però confermato il gol. La Lazio in silenzio stampa fa parecchio rumore, per usare un ossimoro sempre attuale. E lo fa ancora di più per quello che trapela dall’interno della. Il presidentenono è per niente contento dei ...

Tuttavia, nei giorni scorsi il Corriere dello Sport ha rivelato un interessante retroscena, che avrebbe avuto come protagonista Alessio Romagnoli ed un no rifilato alla Juventus ... Una decisione che ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, non avrebbe assolutamente digerito il k.o subito dalla sua squadra contro la Juventus allo Stadium (1-3) nell'ultima di campionato. Come riportato ...