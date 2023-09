Loris Karius innamorato pazzo di Diletta Leotta | È la compagna della vita che si prende cura di me

è il compagno di Diletta Leotta , che il 16 agosto ha dato alla luce la piccola Aria . La presentatrice televisiva e radiofonica, che è diventata mamma proprio nel giorno del suo ...Il 16 agosto, data del suo compleanno, Diletta Leotta è diventata mamma per la prima volta di Aria , nata dalla relazione con il portiere del New Castle,. A distanza di un mese, la neomamma e conduttrice di DAZN ha deciso di dedicare alla sua piccola un dolce messaggio. Diletta Leotta e il tenero augurio per il primo mese di vita della ...per la prima volta ha rilasciato un'intervista dopo che è diventato padre. 'Quando l'ho vista per la prima volta non ho capito più niente. È stata una giornata pazza, che non dimenticherò ...

Loris Karius pazzo di Diletta Leotta: «La notte in cui l'ho incontrata non la dimenticherò mai. Altri figli I ilmessaggero.it

Loris Karius: “Spesso distante da Diletta Leotta, ma lei e Aria sono famiglia” TGCOM

Mentre si gode la figlia Aria, avuta dalla compagna Diletta Leotta circa un mese fa, Loris Karius pensa al futuro insieme alla donna della sua vita. In un'intervista, il portiere del Newcastle ha espr ...Diletta Leotta ha dedicato un dolce messaggio sui social alla figlia Aria per il suo primo mese di vita. Ecco cosa ha scritto!