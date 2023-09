LIVE Sonego-Ymer 6-4 | 6-4 Italia-Svezia 2-0 | Coppa Davis 2023 in DIRETTA | bella vittoria anche per il torinese

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDIDALLE 15.00 L’chiude in bellezza questo girone di Bologna, battendola. Per questaè tutto. Grazie e buon proseguimento da OA Sport. Un saluto sportivo!! 18.35 Le statistiche ci dicono di undominante al servizio, con due passaggi a vuoto costati altrettanti break. Addirittura 86% di prime in campo con cui ha raccolto il 69% dei punti (8 ace). Lo svedese invece ha faticato con la seconda (42% contro il 63% di) mentre con la prima si è difeso ottenendo il 65%. Diciannove gratuiti ...