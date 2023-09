LIVE Roma-Empoli 3-0 al 45' | Dybala su rigore | testa di Sanches e autogol Grassi Palo Paredes

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' traed Empoliin tempo reale. Formazioni UFFICIALI- EmpoliROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; ...- Caccia alla prima vittoria in Serie A per ladi José Mourinho , che dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre giornate va all'assalto dell'Empoli con Dybala e Lukaku , per la prima volta in coppia in un Olimpico nuovamente sold out . ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola per il posticipo domenicale della 4ª giornata di Serie A,- Empoli.- EMPOLI H.20.45 SACCHI TOLFO - MASSARA IV: COLOMBO VAR: MAZZOLENI AVAR: MIELE 1' - CALCIO DI RIGORE PER LA: immediato penalty per i giallorossi con Walukiewicz che tocca di mano in area, su ...

Roma-Empoli 3-0 LIVE: Dybala, Sanches e autogol Sky Sport

LIVE Roma-Empoli, le formazioni ufficiali: Lukaku-Dybala, Sanches e Mancini dal 1'. Baldanzi con Cambiaghi ... Calciomercato.com

Primo tempo super della Roma contro l'Empoli. Giallorossi subito in vantaggio con Dybala, a segno su calcio di rigore concesso dopo appena 30 secondi di gioco. Raddoppio poco dopo con Renato Sanches, ...Roma – Terminata la sosta per le Nazionali, la Roma si tuffa nuovamente nel campionato, ospitando all’Olimpico l’Empoli fanalino di coda. Obiettivo tre punti per i giallorossi, chiamati contro i ...