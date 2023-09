LIVE Italia-Slovenia 25-15 | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | le azzurre vincono il primo parziale nonostante tanti errori

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-15 Ci pensa Pietrini a chiudere ilset! 24-15 ANCORA! Ci sono 9 set-point per l’! 23-15 ACEEEE DI LUBIAN! 22-15 Secondo time-out per la. 22-15 Pietrini sistema una palla molto vicina a rete. 21-15 Mani-out di Lorber Fijok. 21-14 Fallo di rotazione per la. 20-14 Ottima ricezione di Fersino e pipe vincente di Pietrini. 19-14 Pallonetto dal centro di Velinkoja Garbac. 19-13 ACEEEE DI ANTROPOVA! 18-13 Muroneeee di Bosio su Pucelj! 17-13 Si sblocca in attacco Lubian. +16-13 Bordata in parallela di Antropova. 15-13 Errore in attacco anche per Sylla,fallosa alli estremi in questo avvio. Mazzanti chiama time-out. 15-12 Ancora errore in attacco per Lubian. 15-11 Mani-out di ...