LIVE Italia-Slovenia 2-0 | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | azzurre senza strafare nei primi due parziali

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-9 Ennesimo attacco di Pietrini, ma che fatica. 6-9 Ennesimo attacco di Mlakar, storicamente soffriamo le giocatrici mancine a muro-difesa. 6-8 Pietrini piazza una gran palla su azione complessa. 5-8 Mani-out di Antropova da seconda linea. 4-8 Si insacca l’attacco di Mlakar, che fatica in ricezione e attacco per Villani. 4-7 Mlakar ha cambiato volto alla. 4-6 MURONE DI LUBIAN SU MLAKAR! 3-6 Antropova sblocca la situazione da posto due. 2-6 Terzo ace consecutivo per Siftar. 2-5 Ancora ace di Siftar. 2-4 Ace di Siftar. 2-3 Mlakar a segno da seconda linea. 2-2 Si insacca l’attacco di Villani. 1.2 Ancora primo tempo di Milosic. 1-1 Pietrini approfitta di una palla a filo rete. 0-1 Si riparte con un primo tempo di Milosic. 21:40 Secondo set in scioltezza per l’, che ...