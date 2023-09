LIVE Fiorentina-Atalanta 2-2 | Carnesecchi salva su Brekalo!

(Di domenica 17 settembre 2023) Uno scontro diretto per l'Europa.si affrontano alle 18 in un match valido per la 4ª giornata di Serie A. La...

Al Franchi, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,e Atalanta si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Atalanta: sintesi e moviola 60 OCCASIONE COLOSSALE PER ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' trae Atalantain tempo reale. Formazioni ufficiali- AtalantaFIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, ...SottilCLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 12, Juventus* 10, Milan* 9, Lecce 7, Napoli* 7, Atalanta 6, Verona 6, Genoa* 4,4, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Lazio* 3, Sassuolo 3, Monza 3, ...

Fiorentina-Atalanta la diretta LIVE della partita: pareggio viola! Che gol! Viola News

LIVE FV, FIORENTINA-ATALANTA 2-1: RIPARTITI! Firenze Viola

23' - Cooling break 20' - OCCASIONE! Fiorentina in attacco! E Quarta sfiora il tris mandando di pochissimo in alto dalla difesa 19' - Zortea stende un lanciatissimo Parisi e ...20' - Fiorentina in attacco! E Quarta sfiora il tris mandando di pochissimo in alto dalla difesa 19' - Zortea stende un lanciatissimo Parisi e rimedia il giallo! 18' ...