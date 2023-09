LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | TRIONFO FERRARI! Sainz vince una gara pazzesca in volata su Norris!

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 L’ordine d’arrivo della: 1 CarlosFerrariLEADER 1 2 Lando NORRIS McLaren+0.812 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+1.269 24 Charles LECLERC Ferrari+21.177 1 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+21.441 1 6 Pierre GASLY Alpine+38.441 1 7 Oscar PIASTRI McLaren+41.479 1 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+54.534 1 9 Liam LAWSON AlphaTauri+65.918 1 10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+72.116 2 11 Alexander ALBON Williams+73.417 2 12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+83.649 2 13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+86.201 1 14 Logan SARGEANT Williams+86.889 2 15 George RUSSELL Mercedes+87.559 2 16 Fernando ALONSO Aston Martin– 2LA FERRARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! SPEZZATA, ALMENO PER UN GIORNO, L’EGEMONIA DELLA RED BULL!!! 62° giro/62 Ci ...

Leclerc è quinto. In difficoltà le Red Bull di Verstappen e Perez a centro gruppo. Ritiro per Tsunoda, Bottas e Ocon. Il GP ora live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW ...31° giro - Siamo a metà gara, Sainz e Russell cercano di gestire le gomme per cercare di arrivare al traguardo senza fermarsi per un altro pit-stop Perez fa da tappo a un ...