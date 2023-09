LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | Sainz in testa | Russell vicinissimo Podio compromesso per Leclerc

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35° giro/62oggi è stato veramente sfortunato. Non solo si stava adeguando alle strategie di squadra, mettendosi al servizio di. Poi la Safety Car, il traffico trovato ai box e ildunque evaporato per una serie di episodi. 34° giro/62 Prosegue la gara in gestione di, che tiene a badaa 9 decimi.entra in zona DRS alle spalle di Hamilton. 33° giro/62 Ricordiamo che le Red Bull di Verstappen e Perez devono ancora fermarsi ai box. Se non succede qualcosa di particolare, rischiando di finire entrambe fuori dalla zona punti. Sarebbe clamoroso. 33° giro/62 La classifica aggiornata: 1 CarlosFerrariLEADER 1 2 George...

13:16 GP, iltiming Buon pomeriggio amici di Autosprint, e ben trovati per seguire insieme, minuto per minuto, il GP di. Nella città - stato asiatica in pole c'è il ferrarista Carlos ...12.30 - Iniziamo la nostra cronaca sottolineando che il Gran Premio divedrà in pista 19 piloti: dopo l'incidente di ieri in Q1 Lance Stroll ha alzato bandiera bianca, l'Aston Martin ...

31° giro - Siamo a metà gara, Sainz e Russell cercano di gestire le gomme per cercare di arrivare al traguardo senza fermarsi per un altro pit-stop Perez fa da tappo a un ...Carlos Sainz in pole con la Ferrari e Leclerc 3° alimentano le speranze e i sogni dei ferraristi: segui minuto per minuto il GP di Singapore ...