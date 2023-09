LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | Sainz al comando davanti a Leclerc | ma il gruppo è compatto

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13° giro/62 E’ una gara molto strada e anomala, perché i primi 8 sono racchiusi in 10?5. E l’ottavo è Verstappen… 12° giro/62 La classifica aggiornata: 1 CarlosFerrariLEADER – – 2 CharlesFerrari+1.497 – – 3 George RUSSELL Mercedes+3.289 – – 4 Lando NORRIS McLaren+4.350 – – 5 Lewis HAMILTON Mercedes+5.545 – – 6 Fernando ALONSO Aston Martin+8.470 – – 7 Esteban OCON Alpine+9.337 – – 8 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+10.531 – – 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+13.179 – – 10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+14.101 – – 11 Pierre GASLY Alpine+14.593 – – 12 Liam LAWSON AlphaTauri+16.116 – – 13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.089 – – 14 Oscar PIASTRI McLaren+18.404 – – 15 Alexander ALBON Williams+20.130 – – 16 Logan SARGEANT Williams+21.990 – – 17 Valtteri BOTTAS Alfa ...

13:16 GP, iltiming Buon pomeriggio amici di Autosprint, e ben trovati per seguire insieme, minuto per minuto, il GP di. Nella città - stato asiatica in pole c'è il ferrarista Carlos ...12.30 - Iniziamo la nostra cronaca sottolineando che il Gran Premio divedrà in pista 19 piloti: dopo l'incidente di ieri in Q1 Lance Stroll ha alzato bandiera bianca, l'Aston Martin ...

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, con il tempo di 1’30984, ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Singapore. Secondo il britannico George ...Carlos Sainz in pole con la Ferrari e Leclerc 3° alimentano le speranze e i sogni dei ferraristi: segui minuto per minuto il GP di Singapore ...