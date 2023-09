LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | inizia la gara Partenza decisiva per la Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 Saranno 62 i giri da percorrere. Molto probabile che i top team effettuino una sola sosta ai box. Per questo laè più che fondamentale, perché su questa pista superare è molto difficile. Non come a Montecarlo, ma per farlo bisogna prendersi dei rischi. 13.54 Mancano pochi minuti al via. 13.53 Il rischio pioggia della vigilia sembra scongiurato per il momento, ma attenzione ad eventuali temporali improvvisi sempre in agguato a. 13.50 Al netto di eventuali Safety Car o Virtual Safety Car, ala strategia più efficace è ad una sola sosta. Di seguito le proiezioni indicate dalla Pirelli sulle combinazioni strategiche più veloci: A one-stop is expected to be the best strategy for the #GP #Fit4F1 #F1 ...