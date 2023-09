LIVE F1 | GP Singapore 2023 in DIRETTA | cambia di nuovo tutto Sainz in testa | la Mercedes va all in

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47° giro/62 Ora la Ferrari deve pregare che non esca dila Safety Car. 46° giro/62 Laha deciso di andare all in. Con le gomme medie nuove spera di poter andare a superare tutti e vincere la gara. Intanto Russell deve recuperare 13 secondi a Leclerc e 17 a. In mezzo ai ferraristi c’è Norris. Non è facile. 46° giro/62 La classifica aggiornata: 1 CarlosFerrariLEADER 1 2 Lando NORRIS McLaren+1.467 13 Charles LECLERC Ferrari+4.126 1 4 George RUSSELL+17.562 2 5 Lewis HAMILTON+22.235 2 6 Pierre GASLY Alpine+28.521 1 7 Oscar PIASTRI McLaren+31.443 1 8 Liam LAWSON AlphaTauri+33.610 1 9 Fernando ALONSO Aston Martin+35.670 1 10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+38.276 2 11 Guanyu ...

31° giro - Siamo a metà gara, Sainz e Russell cercano di gestire le gomme per cercare di arrivare al traguardo senza fermarsi per un altro pit-stop Perez fa da tappo a un ...Carlos Sainz in pole con la Ferrari e Leclerc 3° alimentano le speranze e i sogni dei ferraristi: segui minuto per minuto il GP di Singapore ...