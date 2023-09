LIVE – Catanzaro-Parma 0-5 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 17 settembre 2023) Ladi, match valido per la quinta giornata di. Al Ceravolo è scontro al vertice: la neopromossa e gli ambiziosi ducali sono infatti appaiati a quota 10 punti e con un successo in questo posticipo si isserebbero a 13, volando in vetta solitaria dopo il quinto turno del campionato cadetto. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 16.15 di domenica 17 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-5 (17? Man, 25?, 39? Benedyczak, 47? Partipilo, 84? Colak) 84?- GOOL!!! Destro in contrattempo di Colak, ...

Formazioni Ufficiali Catanzaro-Parma (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamiglio, Brighenti, Kranjc; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

Prima verifica importante per il Catanzaro, che sfida una squadra attrezzata per la promozione contro il Parma. Sold out al Ceravolo. A Cosenza intanto mister Caserta riflette sul pari interno contro ...CATANZARO. Oggi pomeriggio alle 16:15 in campo allo stadio "N. Ceravolo" riparte la Serie B 2023/24, il Catanzaro sfida il ...