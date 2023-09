LIVE Bolelli Musetti-Bergevi Goransson 6-4 6-7 8-10 | Italia-Svezia 2-1 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | sconfitta indolore per gli azzurri

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:02 Finisce anche la nostratestuale di. Grazie per aver seguito queste lunghe giornate di tennis in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona serata. 21:00che escono tra gli applausi e con il sorriso sulle labbra.che volerà a Malaga a novembre per i quarti di finale. Termina qui la lunga settimana dib.4-6 7-6 (4) 10-8. Lungo il lob di dritto di. Finisce con unaper l’il girone A di...

Nel doppio, invece, è arrivato il ko ininfluente die Musetti contro Bergevi e ...Simonee Lorenzo Musetti se la vedranno contro Filip Bergevi e André Goransson nel doppio di Italia ... come andrà stavolta contro gli esperti svedesi SEGUI ILDI ITALIA - SVEZIA SEGUI IL ...... in attesa di capire le condizioni die Vavassori. Italia - Svezia, dove vederla in tv e in ... L'appuntamento si potrà seguire in diretta su Raidue, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis,su ...

LIVE Bolelli/Vavassori-Bergevi/Goransson, Italia-Svezia 2-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA: il doppio chiude il girone degli azzurri OA Sport

L'Italia batte la Svezia 2-1 e vola alle Finals Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Game Italia. Altra ottima prima dell'azzurro. 40-0 ACE Musetti. 30-0 Bellissima questa demi-volèe del toscano. 15-0 Sale in cattedra Musetti. 1-0 Game Sve ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Dritto potente di Bolelli che piega la racchetta all’avversario. 4-5 Game Svezia. Non può sbagliare stavolta la volèe Bergevi. Dopo il cambio di campo Musett ...