LIVE Bolelli Musetti-Bergevi Goransson 4-3 | Italia-Svezia 2-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | arriva il break azzurro

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ancora a segno con il dritto. 30-0 Dritto lungolinea vincente del nostro Lorenzo. 15-0 Servizioe volèe perentoria di. 3-4 Game. Altra buona prima di, che tiene in scia i suoi. 40-0 Servizio vincente dello svedese. 30-0 Smash in arretramento a segno di. 15-0 ACE. 4-2 Game. Non passa la risposta di, che va ora alla battuta. 40-0 Altra gran prima di Simone. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Interviene perfettamente a rete. 3-2! Disastrosa volèe alta di. ...