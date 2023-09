LIVE Arnaldi-Borg 5-4 | Italia-Svezia Coppa Davis 2023 in DIRETTA | lo svedese serve per rimanere nel set

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DITRA30-30 Troppa fretta per lo, che manda in rete il dritto in uscita dal servizio. 30-15 ACE, il secondo. 15-15 Grande scambio con l’azzurro che riesce a sfondare con il dritto inside in. 15-0 Peccato. Di un soffio in corridoio il dritto in contropiede di. 5-4 Game. Terzo ACE del sanremese. Dopo il cambio di camposervirà pernel set. 40-15 Altro ottimo servizio di Matteo. 30-15 Prima vincente del ligure. 15-15 Sulla riga il rovescio incrociato dal centro da parte dell’azzurro. 0-15 ...

L'Italia scende in campo per l'ultima gara del Girone A di Coppa Davis , sfidando la Svezia. Gli azzurri sono padroni del proprio destino e possono sfruttare l'assist fornito dal Canada : alla ...Si comincia concontro Borg Coppa Davis: all'Italia basta una vittoria, spareggio tra Gran Bretagna e Francia. Si gioca per la gloria a Spalato e Valencia Il tabellone maschile US Open 2022 ...SEGUI ILDI ITALIA - SVEZIA SEGUI ILDI- BORG PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIAe Borg scenderanno in campo oggi (domenica 17 ...

LIVE Italia-Svezia, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: Arnaldi giocherà il primo singolare OA Sport

Diretta Coppa Davis, Italia-Svezia: inizia Arnaldi contro Borg LIVE Corriere dello Sport

All'Unipol Arena gli Azzurri di Volandri cercando l'accesso alle finali di Malaga. Per arrivarci dovranno superare gli svedesi ...Oggi è un grande giorno per l’Italia del Tennis. Alle 15:00 in punto Matteo Arnaldi dovrebbe sfidare Cristian Garin e Nicolas Jarry dovrebbe sfidare Sonego. Insomma, Italia-Cile si… Leggi ...