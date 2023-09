LIVE Arnaldi-Borg 2-3 | Italia-Svezia Coppa Davis 2023 in DIRETTA | arriva il break dello svedese

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE DITRAAD-40 ACE numero due di. 40-40 Leosi aggiudica la battaglia a suon di back di rovescio. AD-40 Prima esterna vincente dell’azzurro. 40-40 Disegna il campo, che costringe l’avversario ad un difficile dritto in allungo. 40-30 Servizio e dritto a segno per il ligure, che si procura la chance del 4-3. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Dritto inside out vincente in contropiede di. 15-15 Mal giocato questo rovescio in back da parte dell’azzurro. 15-0 Non passa la risposta di rovescio...