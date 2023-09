LIVE America’s Cup | regate preliminari in DIRETTA | partita la prima regata | Luna Rossa rientra in classifica vincendo il ricorso

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:14 Tutta la flotta decide di scegliere il lato di destra verso la seconda virata alla boa di bolina,vira rapidamente per liberarsi dalle onde generate dalle altre compagini. 15:13 Secondo di sei lati complicati, vira a poppa perNZL che si porta sul lato destro del percorso. Errore in virata per Alinghi, pulite siache American Magic. Più indietro Orient Express e Ineos. 15:12 Team NZL in testa, americani in seconda posizione con alle calcagna Alinghi e. Si sta per arrivare al gate di poppa, con i neozelandesi che virano decisi verso la boa di destra. 15:11 Penalità alla Francia per un incrocio molto pericoloso proprio con...