LIVE America’s Cup | regate preliminari in DIRETTA | Luna Rossa terza nella prima regata e a 4 punti dal secondo posto | mancano due gare prima del match race

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:42 30? alla partenza, affollamento sul lato destro del campo gara; mentredecide di spaiare e andare a naviin acque pulite sulla sinistra del campo gara. 15:41 Picchi di velocità a 32 km/h durante la, mentre sono stati confermati i sei lati anche per questa seconda gara. 1’30” allo start, manovra avvolgente diche cerca il miglior posizionamento possibile. 15:40 Tre minuti alla partenza della seconda! 15:39 Brache che rimangono al largo e si preparano alla secondadi giornata, la penultima di flotta. Questi AC40 ricordiamo che sono one design, ossia uguali per tutti, e ospitano un ...

Vilanova i la Geltrù - Ultima giornata della AC Preliminary Regatta a Vilanova i la Geltrù. Previsto vento da 10 a 13 nodi da Sud Est, per le 15, in diminuzione a 7 - 9 nodi nel corso del pomeriggio.

LIVE America's Cup, regate preliminari in DIRETTA: Luna Rossa per la riscossa, chi farà il match race OA Sport