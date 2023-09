LIVE America’s Cup | regate preliminari in DIRETTA | Luna Rossa prova la rimonta per il match race conclusivo | si parte alle 15 05 con la prima regata

(Di domenica 17 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:44 Nella località catalana sono stati due giorni meteorologicamente molto complicati: venerdì un acquazzone e una bufera hanno impedito lo svolgimento delle, mentre ieri si sono disputate solo due prove con tutte le barche che faticavano tremendamente a rimanere in volo sui foil. 14:42 Inizia a Vilanova I La Geltrù (Spagna), a una quarantina di chilometri da Barcellona) il lungo percorso checi porterà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo. 14:40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza e ultima giornata delle primedell’Cup 2024. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

Vilanova i la Geltrù - Ultima giornata della AC Preliminary Regatta a Vilanova i la Geltrù. Previsto vento da 10 a 13 nodi da Sud Est, per le 15, in diminuzione a 7 - 9 nodi nel corso del pomeriggio.

