(Di domenica 17 settembre 2023)fa il suo ritorno a sorpresa suin un’completamente aLo scorso ottobre 2022, Marvel ci ha deliziato con quello che è stato il primo mediometraggio targato Marvel Cinematic Universe dedicato al personaggio di Jack Russell,(in originale Werewolf By Night). Questo è stato un esperimento per rinnovare un po’ il franchise, portando altro oltre film e serie tv all’interno della lunga storyline (da seguire in ordine cronologico, che potete trovate qui). Un esperimento più che riuscito! Il mediometraggio mostra una violenza e un’oscurità mai viste prima nel MCU, dando forse inizio a una sezione sovrannaturale e dark dell’enorme mitologia Marveliana.: ritorno inMarvel ha deciso ...

Licantropus: edizione a colori in arrivo su Disney+ tuttoteK

Licantropus storia a fumetti Lega Nerd

Licantropus: ritorno in edizione a colori Marvel ha deciso di spaventarci con questa notizia a sorpresa rilanciando Licantropus in un’edizione a colori su Disney+ questo 20 ottobre. Un ritorno che ...Il mediometraggio del Marvel Cinematic Universe Licantropus, film in bianco e nero della Marvel, tornerà su Disney+ in una versione a colori.