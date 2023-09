Libia | Onu | bilancio inondazioni di oltre 11 400 morti

Il ministro della Sanità dell'amministrazione dellaorientale Othman Abdeljalil ha riferito ieri sera di 3.252 morti. In un comunicato stampa pubblicato precedentemente, l'Organizzazione ...... aggiungendo che il disastro ha causato la morte di 170 persone anche in altre località dellaorientale. "Secondo la Mezzaluna rossa libica, queste inondazioni senza precedenti hanno causato ......la 'predilezione della classe dirigente predatrice delladi usare il pretesto della 'sovranità' e della 'proprietà nazionale' per guidare tale processo da sola e in modo egoistico'. L'ha ...Il traffico di esseri umani dal Sudan allae i periodici massacri erano organizzati da un ... citando fonti occidentali, Nazioni Unite, ONG occidentali, Agenzie Umanitarie. Nessun media, ...

Libia, Onu: bilancio delle inondazioni è di oltre 11.400 morti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Le catastrofiche inondazioni causate una settimana fa in Libia dalla tempesta Daniel hanno provocato almeno 11.300 morti a Derna, nell'est del Paese. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio delle Nazioni Unit ...In libia, secondo l'Onu, le catastrofiche inondazioni causate una settimana fa dalla tempesta Daniel hanno provocato almeno 11.300 morti a Derna, nell'est del Paese. Lo ha annunciato oggi l'Ufficio ...Le catastrofiche inondazioni causate una settimana fa in Libia dalla tempesta Daniel hanno provocato almeno 11.300 morti a Derna, nell'est del Paese. (ANSA) ...