Libia devastata dalla tempesta Daniel | i morti per le inondazioni a Derna sono più di 11 400

(Di domenica 17 settembre 2023) Le catastrofichecausate una settimana fa inhanno provocato almeno 11.300, nell’est del Paese . Lo ha rierito un organismo delle Nazioni Unite. Circa 10.100 persone risultano ancora disperse a, secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. Il disastro ha provocato 170 vittime anche in altre zone della...

Migliaia di abitanti di Derna sono fuggiti dalla cittàverso altre regioni., fosse comuni nella città di Derna dopo l'alluvione Dighe, nessuna manutenzione da 20 anni Secondo la prima ...L'Italia si è mobilitata immediatamente per aiutare la. Sono partiti dall'aeroporto ... Ai vigili del fuoco è stato assegnato un settore della cittàdove scavano dall'alba al tramonto. ...Tripoli , 16. Oltre 38.640 persone sfollate: è questo, per ora, l'ultimo bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito lanord - orientale nei giorni scorsi, dopo il passaggio della tempesta Daniel. I dati arrivano dall'agenzia Onu per le migrazioni (Oim), che sottolinea come almeno 30.000 persone siano sfollate ......senza fine nellacittà portuale libica, dove potrebbero essere circa 20 mila i morti per la tempesta Daniel che sabato notte si è abbattuta sulla costa settentrionale della. A fronte ...

In Libia il procuratore generale ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sul crollo delle due dighe che ha causato una catastrofica alluvione a Derna.Il bilancio è di oltre 11.000 vittime confermate, ...Le catastrofiche inondazioni causate una settimana fa in Libia dalla tempesta Daniel hanno provocato almeno 11.300 morti a Derna, nell’est del Paese . Lo ha ...Reportage da Derna, in Libia, dopo il crollo delle dighe. Il capitano della guardia costiera libica: «È un incubo». Per la prima volta Tripoli e Bengasi cooperano ...