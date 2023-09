(Di domenica 17 settembre 2023) Sono 891 glidalle alluvioni a: lo rende noto il team libico incaricato dei sopralluoghi in città, dove si contano in totale poco più di 6mila. Le palazzine sommerse ...

Sono 891 gli edifici distrutti dalle alluvioni a: lo rende noto il team libico incaricato dei sopralluoghi in città, dove si contano in totale poco più di 6mila edifici. Le palazzine sommerse dal fango sono 398. Intanto, un responsabile del ...Il ministro della Sanità dell'amministrazione dellaorientale Othman Abdeljalil ha riferito ... 'La situazione umanitaria rimane particolarmente grave a', ha detto l'Ocha, secondo cui nella ..., in, il mare e il fango continuano a restituire cadaveri. Il disastro provocato dall'alluvione lascia oggi un paesaggio desolato, fatto di morte e distruzione . Mentre continua la conta ...

Libia, a Derna quasi 900 gli edifici distrutti Agenzia ANSA

Sono 891 gli edifici distrutti dalle alluvioni a Derna: lo rende noto il team libico incaricato dei sopralluoghi in città, dove si contano in totale poco più di 6mila edifici. Le palazzine sommerse da ...A Derna, in Libia, proseguono le ricerche da parte dei soccorritori, benché le probabilità di trovare sopravvissuti siano ormai ridotte al minimo. (Euronews Italiano) Continuano le operazioni di ...