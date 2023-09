(Di domenica 17 settembre 2023) «Il via liberaa Commissione Ue al progetto Nemesi diper lainteramentedi Pomigliano e Nola apre scenari decisivi per l?ulteriore crescita...

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Una sala gremita e tanta emozione. Si èvenerdì nella Sala Convegni di Palazzo San Giorgio a Trani la cerimonia di conferimento da ......... una rete pesantissima che è valsa tre punti ad Ascoli:Mancuso ha spaccato la partita, ... Quando devi vincere le partite l'equilibrio è necessario: la nostra fase difensiva è statabene.La cerimonia di consegna del Premio Archimede, che rientra nel palinsesto de "Le Città in Festa", si èquesto pomeriggio a Venezia in Sala San. Per l'occasione è stata allestita una mostra con tutti i giochi finalisti e quelli delle partecipazioni speciali e sono stati assegnati, oltre ...

Leonardo, svolta 4.0 per il Sud: ok dell'Ue alla fabbrica digitale ilmattino.it

L'assessore Mar alla cerimonia di consegna del Premio Archimede Live Comune di Venezia

«Il via libera della Commissione Ue al progetto Nemesi di Leonardo per la fabbrica interamente digitale di Pomigliano e Nola apre scenari decisivi per l’ulteriore ...Sarà Leonardo Fabbri, medaglia d'argento nel lancio del peso ai ... anche il camper della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze dove saranno svolte visite di prevenzione del melanoma ...