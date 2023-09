(Di domenica 17 settembre 2023) Pontida. E’ ilday. Quando si parla di, infatti, non si può non pensare a Pontida, alle anime del Carroccio, al suo leader Matteo Salvini, ai suoi amministratori e anche ai suoi credo. Gli stessi che oggi, domenica 17 settembre, verranno raccontati a più voci dal palco del partone del comune bergamasco diventato celebre proprio perché da tanti anni accoglie la festa del partito. E nell’edizione di quest’anno a fare rumore saranno sicuramente i temi dell’immigrazione, dell’autonomia e le prossime sfide elettorali, con le Europee in testa. Salvini ha infatti più volte ribadito l’importanza della partita che si giocherà a giugno dell’anno prossimo, in concomitanza, per la terra bergamasca, con le amministrative e, probabilmente, con il voto in Provincia. Del resto, alcune sfide decisive si giocano proprio a Bruxelles, partendo dall’immigrazione, ...

...del Gruppo dellain Piemonte e rappresentante del Consiglio regionale all'incontro della Regio Insubrica, che si è svolto stamattina a Mezzana (Canton Ticino), tra i rappresentanti del...Ilcolpo finale è del Bayern Monaco che ha annunciato l'accordo per un anno con Serge Ibaka. Il ...nel 2019 è il picco di una carriera che ha visto Ibaka per due volte miglior stoppatore della..."E' bello ritrovarci con unaforte, che cresce non solo nei sondaggi, ma anche nelle tessere, nelle iscrizioni. Ho visto i ragazzi del Veneto e ho visto che avete già superato ilunga gli ...successo di pubblico oggi a Trevignano Romano per il primo appuntamento della seconda edizione ... ha aggiunto Annamaria De Cave, coordinatrice nazionale Dragon Boat Lilt (italiana lotta ai ...

Lega, il gran giorno è arrivato. E i giovani sfilano al grido di “Padania libera” BergamoNews.it

Salvini apre Pontida e tende la mano a Meloni: “Sui migranti sta ... Il Dubbio

“Giorgia Meloni sta facendo miracoli sull’immigrazione, tra noi non ci sono divisioni e sono convinto che domani a Lampedusa con Ursula von der Leyen otterrà il massimo”. (la Repubblica) Pontida(BG), ...Catanzaro - 'Anche quest'anno la Calabria sarà presente al raduno della Lega, che si terrà domani a Pontida. Diversi i militanti calabresi che parteciperanno alla manifestazione. Insieme a me, ci sara ...Cambio della guardia. Il maggiore Pietro Francesco Laghezza, 46 anni, nato in Puglia, sposato, laureato in Giurisprudenza, ha da poco assunto il comando della compagnia carabinieri di Legnano, al ...