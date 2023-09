Lecce | D’Aversa | «Trovato un grande gruppo | Krstovic sa far gol»

(Di domenica 17 settembre 2023) Roberto, allenatore del, ha parlato nel post partita del match contro il Monza. Tutti i dettagli Il tecnico delRobertoha parlato nel post partita del match contro il Monza, terminato 1-1. PAROLE – «Pur essendo una squadra molto giovane e con tanti stranieri, c’è un senso di appartenenza importante. Merito della società, dei direttori. Dal primo giorno di ritiro, difficilmente mi è capitato di vedere undel genere, anche quando giocavo. Tutti vanno al massimo, a volte son costretto io a rallentarli. Avevo chiesto la prestazione a loro, sono contento.? Ha senso del gol, dentro l’area è un calciatore importante. Lo sta dimostrando in Italia, lo ha dimostrato in Slovacchia. Chi fa gol, li fa ovunque. Sta facendo benissimo anche in fase ...

Saverio Sticchi Damiani a TeleRama: "Il rosso a Baschirotto è un errore" Sport [ 17/09/2023 ], domani la ripresa: Samek in prima squadra Sport [ 17/09/2023 ]: 'Nella ripresa abbiamo ...Saverio Sticchi Damiani a TeleRama: "Il rosso a Baschirotto è un errore" Sport [ 17/09/2023 ], domani la ripresa: Samek in prima squadra Sport [ 17/09/2023 ]: 'Nella ripresa abbiamo ...KRSTOVIC GUIDA IL- Tolte le tre classiche big, come dicevamo, ecco che proprio in zona Champions League, al 4° posto, troviamo il. La formazione dista stupendo e con le sue ...

Calcio: Lecce; D'Aversa, entusiasmo si ma non presunzione Agenzia ANSA