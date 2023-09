Lecce | D'Aversa | 'Krstovic è un giocatore importante Rosso a Baschirotto? Non faccio polemica'

(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (29' st Dorgu); Kaba, Ramadani, ... All.: D'. Arbitro : Marinelli di Tivoli. Reti : nel pt 3' Krstovic (rig.), 2' Colpani. Angoli ...D'6,5 : presenta ungiovanissimo e senza timori: l'avvio potrebbe determinare l'esito della gara, ma la reazione del Monza è piuttosto veemente. L'espulsione di Baschirotto ne cambia i ...Rovina una gara quasi perfetta per ilche aveva provato a vincere sin da subito. Dalla sua ... Non piace e non convince nessuno, nemmeno il suo allenatore D'che lo sostituisce al 55' dopo ...

Calcio: Lecce; D'Aversa, entusiasmo si ma non presunzione Agenzia ANSA

Lecce, D'Aversa: "Ecco come stanno Krstovic e Sansone..." Fantacalcio ®

LE PAGELLE DI MONZA-LECCE Falcone 7: Sul gol di Colpani è sorpreso all'angolino sulla sua sinistra, ma non poteva farci granché. Chiude bene su Dany ...Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, ha analizzato così l'1-1 contro il Monza a Dazn: "Non ho chiesto all'arbitro del rosso su Baschirotto, ma io credo Federico sia intervenuto sul pallone. Ciò che ho ...