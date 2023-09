Le Pen sul palco con Salvini a Pontida Il leader della Lega «Un’alleata e un’amica Con Meloni stessi obiettivi | uniti vinciamo»

Leggi su open.online

(Di domenica 17 settembre 2023) «Voi in Italia e noi in Francia siamo impegnati nella stessa lotta, la lotta per le libertà, per la patria, e io so quanto ci teniate alle vostre libertà». Sono queste le parole urlate da Marine Le Pen,del partito sovranista francese Rassemblement National, al prato di, dove oggi i sostenitorisi sono rinella data annualekermesse. La politica francese è stata introdotta dal ministro alle Infrastrutture Matteo, che l’ha definita «e soprattutto amica, nella gioia, nella vittoria e nella difficoltà», ricordando che Umberto Bossi «fu il primo, negli anni ’90, a parlare di Europa dei popoli e delle nazioni libere». «Mi sembra urgente proclamare che l’Europa è costituita dai popoli e delle relazioni ...