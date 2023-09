Le pagelle di Frosinone-Sassuolo 4-2 | rimonta spettacolare!

(Di domenica 17 settembre 2023) Riportiamo ledel match tra. Allo Stirpe va in scena una delle partite più spettacolari di questa giornata di Serie A, unapazzesca che rimarrà per anni nella memoria dei tifosi Ciociari. Protagonista assoluto, tra i ragazzi di Eusebio Di Francesco, Luca Mazzitelli, l’ex neroverde sigla una doppietta pesantissima contro la sua ex società di appartenenza. Neldi Dionisi molto bene Pinamonti, autore di una bella doppietta che, però, si è rivelata inutile. LediPrima di analizzare ledi giocatori e allenatori di, ecco il voto del direttore di gara. Arbitro: Prontera 6,5 – Corrette tutte le decisioni ...

Commenta per primo- Sassuolo 4 - 2 Turati 8: nel primo tempo trova un Pinamonti in formato Empoli, che lo punisce due volte. Ma a Berardi e Castillejo chiude la saracinesca, ed è a dir poco strepitoso sul ...(4 - 3 - 3): Turati 7; Oyono 6, Monterisi 5.5 (1 s.t. Okoli 6), Romagnoli 5.5, Marchizza 5.5; Mazzitelli 7,5 (41 s.t. Lirola 6), Barrenechea 5.5 (24 s.t. Garritano 6), Gelli 6 (37 s.t. ...Soulé 7: Tutte le azioni migliori delpartono dei piedi del talento argentino di proprietà della Juventus. Suo l'assist da corner per Mazzitelli. Nel finale centra un palo con un tiro ...

Turati 8: nel primo tempo trova un Pinamonti in formato Empoli, che lo punisce due volte. Ma a Berardi e Castillejo chiude la saracinesca, ed è a dir poco strepitoso sul colpo di testa di Toljan. Oyon ...Frosinone-Sassuolo 4-2 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 4ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino ...