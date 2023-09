Le nuove follie della cultura gender

Leggi su panorama

(Di domenica 17 settembre 2023) Bambini maschi o femmine? Concetto superato. Adesso, secondo le stravaganti teoriementalità «fluida» (soprattutto negli Usa), i piccoli non appartengono necessariamente a un sesso biologico o a un altro, ma oscillano tra i generi in base a fantasie, preferenze, suggestioni. Con il rischio di decidere terapie o interventi invasivi, a volte non reversibili, prima che ne siano davvero consapevoli. Da figura mitologica a realtà che invade la prima infanzia. Secondo alcuni psicologi americani, il Minotauro, il leggendario inquilino del labirinto di Cnosso con corpo di uomo e testa di toro, si è incarnato in quei bambini che si sentirebbero «in un modo nella parte superiore e in un altro in quella inferiore». Il copyright è di Diane Ehrensaft, direttrice del reparto di Salute mentale all’Ospedale pediatrico di San Francisco Benioff, che da tempo si batte per spiegare ...