(Di domenica 17 settembre 2023) Ha scritto un libro-reportage, “au revoir” (Paesi edizioni), una sorta di guida spirituale del Libano, la cui prima protagonista è la capitale, unae un Paese «di». Ce li?«Negli anni ’70, il Libano era considerato la Svizzera del, frequentata da personaggi famosi del jet set internazionale, come la cantante Dalida. Ma da allora, soprattutto dal 2019, è cambiato molto. L’atmosfera patinata del passato è svanita. Basta guardare i media internazionali, cheno ormai solo il crollo economico, le minacce di Hezbollah, le tensioni con Israele, etc. Eppure il Libano esono più di questo: ho volutorne non solo le ombre ma anche lo spirito di un popolo ...

Democrazia ed economia libera sono duedella stessa medaglia , fondamentali per il nostro ... Perché "la democrazia si incarna neiluoghi di lavoro e studio . Nel lavoro e nella riflessione ...Rinunciare a una di queste scelte è impossibile: l'Italia senza una sola di questenon sarebbe più la stes Commenti da ...... sulle mani, le braccia, le, sempre concentrandosi intorno agli occhi e alla bocca, ... Probabilmente erano state massacratepersone; e poi forse altre cinquecento. Mentre eravamo lì, davanti ...Avanti ragazzi, regalateci un film dalleemozioni. Un abbraccio Pasqui

Le mille facce della solitudine Avvenire

Le mille facce di Beirut, crocevia del Medio Oriente: Chiara Clausi racconta a TPI una città di contrasti TPI

Come si coniuga la spiritualità con le cliniche per la chirurgia plastica «Il Libano è un Paese multidimensionale e dalle mille facce, non solo dal punto di vista religioso. Qui convivono ricchissimi ...La paura è il primo sentimento evocato nella Divina commedia, dopo appena sei versi. E «ogni viltà convien che qui sia morta» è il primo suggerimento che dà Virgilio a Dante nel superare la porta dell ...Blog Calciomercato.com: Terminata la sosta delle nazionali, la Serie A si appresta a tornare in campo con un sabato infuocato. Gli occhi saranno tutti puntati sul derby tra Inter e ...