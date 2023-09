Le cause dell’incidente delle Frecce Tricolori | stormo di uccelli o guasto | le ipotesi

(Di domenica 17 settembre 2023) L'incidente a Caselle, vicino a Torino: un aereosi è schiantato e ha preso fuoco, provocando la morte di una bambina. Come è potuto succedere? La comunicazione del pilota: «Ho un problema al motore». Poi il lancio con il paracadute

Lesono ancora sconosciute, ma si ipotizza che il motore'aereo possa aver subito danni da un "bird strike," cioè l'urto con uno stormo di uccelli. Oscar Del Dò è un capitano ...La Procura di Ivrea ha annunciato che sono in corso accertamenti per determinare le, ma l'inchiesta si preannuncia lunga e complicata. Nel frattempo, il papà è stato dimesso dall'...Perda accertare una Fiat Panda ha sfondato le barriere ... Gualdo Tadino,stradale alla rotatoria della Coop Una ...Tadino che hanno effettuato i rilievi per capire le dinamiche'...

Le cause dello schianto delle Frecce Tricolori: stormo di uccelli o guasto, le ipotesi Corriere della Sera