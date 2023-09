Lazio | Ravezzani attacca | “Lotito che si lamenta dell’arbitro di Juve-Lazio è grottesco Ma di che…”

(Di domenica 17 settembre 2023) Ieri pomeriggio dopo la sconfitta a Torino contro lantus con il risultato di 3-1, laha deciso di effettuare il silenzio stampa con nessun tesserato che ha parlato nè in conferenza, nè ai microfoni di radio e tv. Il motivo è per il metro arbitrale di Fabio Maresca (soprattutto per come è nato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Il calcio è bello anche senza il pubblico” Serie A, dove vedere-Cagliari: streaming e diretta tv DAZN o SKY? Valladolid-, streaming gratis e diretta tv Sportitalia o DAZN? Dove vedere amichevole-Inter risultato finale 3-1, ...

... costringerà l'allenatore giallorosso a saltare la gara con il Sassuolo e il derby contro la,... Il giornalista Fabioci va giù pesante e scrive: " Come non si fosse ancora coperta ...Su Twitter arriva il messaggio di cordoglio anche della: "Ci lascia una firma storica del ... Mentre Fabioscrive: "Sapevo che sarebbe arrivato questo triste giorno e lo sapevi anche tu ......- è stato convalidato nonostante sembri netta la posizione di fuorigioco del difensore della. ...portiere Per Caressa Pairetto non deve più arbitrare Tifosi furiosi con arbitro e Var Per...

Ravezzani controcorrente: “Lotito grottesco, si lamenta dell'arbitro di ... Il Pallone Gonfiato

Ravezzani: "Il vero problema del Napoli è l'ambiente, non deve ... CalcioNapoli24

Ieri pomeriggio dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus con il risultato di 3-1, la Lazio ha deciso di effettuare il silenzio stampa con nessun tesserato che ha parlato nè in conferenza, nè ai ...Ravezzani su Twitter: “Ecco cosa penso di Donnarumma” L ... vedi Provedel (record di clean sheet nella passata stagione con la Lazio), e vedi anche Meret (Campione d’Italia). Donnarumma ritorna a San ...