Lazio | rabbia Lotito contro la squadra | il presidente chiede una reazione immediata

(Di domenica 17 settembre 2023) Lanon ha certo iniziato nel migliore dei modi il suo campionato. La vittoria di Napoli è stata illusoria, visto che per il resto sono arrivate tre pesanti sconfitte. Il 3-1 subito in casa della Juventus ha fatto andare su tutte le furie ilClaudio, che stando a quanto riportato da “Il Messaggero” si sarebbe lasciato andare con uno sfogo in privato. Secondo il patron biancoceleste la“deve svegliarsi” e mettere in mostra un atteggiamento ben diverso rispetto a quello fatto vedere in queste prime uscite stagionali. Le sviste arbitrali non devono essere un alibi emiglioramenti immediati, a cominciare dalla sfida in Champions con l’Atletico Madrid. SportFace.

Le interpretazioni geometriche dei moviolisti non sono tuttavia servite a restituire la parola e la serenità alla, che ha chiuso la propriadentro la cassaforte del primo silenzio stampa ...TORINO - Lanon riesce a dare continuità nei risultati. Dopo la vittoria con il Napoli, arriva un altro ko di questo inizio di stagione dopo quelli con Lecce e Genoa. All'Allianz Stadium vince la Juve per 3 ...I tifosi dellaaccusano arbitro e squadra. Eppure, lasul web laziale resta, ma non tanto per le decisioni dell'arbitro, quanto nei confronti di squadra e tecnico. Marco infatti riassume:...

Rabbia Sarri, la Lazio in silenzio stampa: il motivo è legato all'arbitro Corriere dello Sport

Rabbia Lazio: Sarri non parla per protesta, nel mirino arbitri e Var La Gazzetta dello Sport

La Juventus ha battuto la Lazio per 3-1 alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali e lo ha fatto di rabbia e di voglia, grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e alla terza rete di ...dal punto di vista societario hanno penalizzato la Lazio, ma allo stesso tempo non vuole concedere alibi ai suoi giocatori. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, Lotito in privato avrebbe ...