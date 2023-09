Lazio-Atletico Madrid | designata la squadra arbitrale per il match di Champions League

Madrid (gruppo E), in programma sempre martedì allo stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dallo sloveno Slavko Vini, assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic; ...Commenta per primo La Champions per resettare il pessimo avvio di campionato. Lamartedì sera si prepara ad affrontare all'Olimpico l'Madrid nella prima gara del girone e Sarri pensa ad alcuni cambi. Decisiva sarà la rifinitura di domani, ma sembra già quasi certa ...allo sloveno Vincic In cerca di una reazione in Europa anche ladi Maurizio Sarri , che sempre martedì ma alle 21 (diretta su Sky Sport Uno e NOW) sfiderà lMadrid ...

Lazio Atletico Madrid, scatta l'ora di Guendouzi Il piano di Sarri Lazio News 24

Lazio-Atletico Madrid, il programma della vigilia - FOTO La Lazio Siamo Noi

Gli altri risultati Partenza a mille dell'Atletico Lodigiani che nei primi tre minuti di partite chiude la pratica contro il Sanpolese. Cade a sopresa il Real San Basilio contro il Valle del Peschiera ...Martedì la Lazio sarà di nuovo in campo, farà il suo esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid di Simeone L'Olimpico è pronto per accogliere i tifosi biancocelesti, in tantissimi ...