Laver Cup 2023 | a Vancouver la nuova edizione La prima senza Big Four cerca riscontri dal pubblico

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) L’dellaCup andrà a disputarsi alla Rogers Arena di. Dopo cinque edizioni di successo, la sesta è il vero banco di prova della tenuta della competizione sotto numerosi punti di vista, primo fra tutti quello del. Che, comunque, finora sembra aver risposto in maniera tutto sommato degna a questa particolare annata. Non ci sono, infatti, i Big: Roger Federer si è ritirato, Rafael Nadal è infortunato, Novak Djokovic è in altre faccende affaccendato e Andy Murray ha ben altri piani. Sono comunque presenti cinque top ten, e quattro sono parte del Team Europe, capitanato come di consueto da Bjorn Borg e Thomas Enqvist. Ci sono infatti il danese Holger Rune (che due giorni fa ha perso in Coppa Davis contro il brasiliano Thiago Monteiro), il greco ...