Lautaro Martinez nel day-after | «Buongiorno nerazzurri! La città…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 settembre 2023)non ha segnato in Inter-Milan ma ha fornito la solita prestazione maiuscola, da capitano vero. L’argentino, attraverso i social, celebra così il day-CELEBRAZIONE –non ha segnato, ma in Inter-Milan è stato certamente uno dei protagonisti. L’argentino ha dato il via all’azione del 2-0 di Thuram e si è procurato il rigore del 4-1. Attraverso il suo account di Instagram, il capitano dell’Inter celebra così il “day-derby”: «nerazzurri, la città è in ordine».– InstagramFonte: Instagram –Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...